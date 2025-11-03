Rewa का अस्पताल बना चोरों का अड्डा... एक रात में आधा दर्जन मोबाइल चोरी, सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा का संजय गांधी अस्पताल इन दिनों चोर उचक्कों का अड्डा बन चुका है। यहां शाम ढलते ही एक ओर जहां शराबियों की महफिल सजती है, तो वही रात होते ही चोर उचक्के सक्रिय हो जाते हैं। ताजा मामला आज उस वक्त प्रकाश में आया जब अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके अटेंडर के मोबाइल फोन ही चोरों ने पार कर दिया।
बता दें कि चोरों ने यहां से एक या दो नहीं बल्कि एक रात में आधा दर्जन मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त चोरी की यह घटना हुई उस वक्त सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे, लेकिन चोर बड़ी ही सफाई से हाथ साफ कर फरार हो गए।
फिलहाल अस्पताल के भीतर हुई चोरी की घटना ने ना सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है बल्कि अब सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में भी है। फिलहाल मोबाइल चोरी की शिकायत अस्पताल चौकी में की गई है, और पुलिस अब चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
दरअसल चोरी का यह मामला अमहिया थाना क्षेत्र संजय गांधी अस्पताल का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने आधा दर्जन मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। घटना के संबंध में भर्ती मरीज की अटेंडर ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक लोग जग रहे थे तब तक सब ठीक था लेकिन जैसे ही लोग लाइट बंद कर सोने लगे तो चोरों ने उनके मोबाइल फोन को ही पार कर दिया।
अस्पताल के भीतर देर रात में हुई इस घटना के दौरान वार्ड में हड़कंप की स्थिति निर्मित रही और लोग हल्ला गुहार मचाते रहे, लेकिन चोर सुरक्षा गार्डों को भी चकमा देकर चंपत हो गए। बता दें कि अस्पताल में चोरी का यह कोई पहला मामला नहीं है, इसके पूर्व में भी चोरी के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं और अक्सर चोरी की इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। फिलहाल अस्पताल के भीतर एक बार फिर हुई चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।