Rewa का अस्पताल बना चोरों का अड्डा... एक रात में आधा दर्जन मोबाइल चोरी, सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा का संजय गांधी अस्पताल इन दिनों चोर उचक्कों का अड्डा बन चुका है। यहां शाम ढलते ही एक ओर जहां शराबियों की महफिल सजती है, तो वही रात होते ही चोर उचक्के सक्रिय हो जाते हैं। ताजा मामला आज उस वक्त प्रकाश में आया जब अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके अटेंडर के मोबाइल फोन ही चोरों ने पार कर दिया।

बता दें कि चोरों ने यहां से एक या दो नहीं बल्कि एक रात में आधा दर्जन मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त चोरी की यह घटना हुई उस वक्त सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे, लेकिन चोर बड़ी ही सफाई से हाथ साफ कर फरार हो गए।