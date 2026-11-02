फिर चर्चा में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, बिना दस्ताने टॉयलेट साफ करने का वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर अपने स्वच्छता वाले अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। यह वीडियो रीवा जिले का बताया जा रहा है और अब तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी सांसद ने बिना ब्रश और ग्लव्स के टॉयलेट साफ किया वायरल रील में सांसद हल्की पीली शर्ट और सफेद पैंट में उकड़ू बैठकर छोटे लोटे से पानी डालकर टॉयलेट की सफाई कर रहे हैं। वीडियो दिख रहा है कि बीजेपी सांसद ने बिना ब्रश और ग्लव्स के टॉयलेट साफ किया।

सफाई की आदत, पुरानी पहचान है यह कोई पहला मौका नहीं है जब जनार्दन मिश्रा इस तरह की सफाई के लिए चर्चा में आए हों। उनका स्वच्छता से नाता काफी पुराना है। 2018 में भी वायरल हुआ था वीडियो 15 फरवरी 2018 को रीवा जिले की ग्राम पंचायत भुशुड़ी के प्राथमिक विद्यालय में जनसंपर्क के दौरान शौचालय मिट्टी से जाम था, जिसे उन्होंने खुद हाथ से साफ किया था। तब उन्होंने ट्वीट कर लिखा था - "रीवा जिले के स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत भुशुड़ी में जन सम्पर्क के दौरान प्राथमिक विद्यालय में बंद पड़े शौचालय की सफाई की।" तब भी वीडियो 30 हजार से ज्यादा बार देखा गया था।