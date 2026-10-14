रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एलन मस्क पर बरसे, बोले- दुई घूंसा मारब, मस्क भाग जई

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। एक पुल के भूमि-पूजन कार्यक्रम के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने मंच से एलन मस्क पर टिप्पणी की। सांसद ने अपने चिर-परिचित अंदाज में कहा कि दुई घूंसा मारब, मस्क भाग जई। 56 इंच सीना वाले का कोउ नहीं झुका सकय।

क्या है पूरा मामला

स्थानीय लोगों के मुताबिक कार्यक्रम में अमेरिका और स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बात हो रही थी। सांसद ने कहा कि भारत आज हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। कुछ लोग बाहर से आकर हमें आंख दिखाते हैं।

भारत को किसी मस्क की जरूरत नहीं

इस दौरान सांसद ने एलन मस्क का नाम लेकर कहा कि भारत को किसी मस्क की जरूरत नहीं, भारत के युवा ही काफी हैं। जनार्दन मिश्रा अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं।

बयानों से चर्चा में रह चुके हैं सांसद

इससे पहले भी वे "गुटका खाओ, दारू पियो लेकिन पानी बचाओ", "शौचालय अपने हाथों से साफ करना", "बीड़ी पीने पर स्कूल से सस्पेंड होने" जैसे बयानों से चर्चा में रह चुके हैं।

बघेली में दिया बयान "दुई घूंसा" अब मीम बना

उनका ये नया बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बघेली में दिया गया ये बयान "दुई घूंसा" अब मीम बन गया है। समर्थक इसे देसी अंदाज बता रहे हैं तो विरोधी इसे एक सांसद के पद की गरिमा के विपरीत बता रहे हैं।