Rewa News: संपत्ति विवाद में रिटायर्ड पटवारी को बेटे ने बुरी तरह पीटा, सिर में गंभीर चोट लगने से मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक कलह और संपत्ति के लालच ने रिश्तों का कत्ल कर दिया। यहां एक 90 वर्षीय रिटायर्ड पटवारी, राम रतन वर्मा को उनके ही बेटे ने मारपीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई है। आरोपी बेटा उनकी तीसरी पत्नी का पुत्र बताया गया है।