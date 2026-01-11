मेरी खबरें
    Rewa News: संपत्ति विवाद में रिटायर्ड पटवारी को बेटे ने बुरी तरह पीटा, सिर में गंभीर चोट लगने से मौत

    रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। तीसरी पत्नी के बेटे ने नशे की हालत में 90 वर्षीय रिटायर्ड पटवारी पिता पर ...और पढ़ें

    By Shyam MishraEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 02:41:09 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 02:41:09 PM (IST)
    रिटायर्ड पटवारी को बेटे पीट-पीटकर मार डाला। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. बिछिया थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद ने बुजुर्ग की जान ली।
    2. तीसरी पत्नी के बेटे ने पिता पर जानलेवा हमला किया।
    3. नशे की हालत में आरोपी ने सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाईं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक कलह और संपत्ति के लालच ने रिश्तों का कत्ल कर दिया। यहां एक 90 वर्षीय रिटायर्ड पटवारी, राम रतन वर्मा को उनके ही बेटे ने मारपीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई है। आरोपी बेटा उनकी तीसरी पत्नी का पुत्र बताया गया है।

    • मामला बिछिया थाना क्षेत्र के सिलपरा गांव का है। शनिवार की देर शाम घर के भीतर संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ। मृतक राम रतन वर्मा राजस्व विभाग से रिटायर्ड पटवारी थे। उनकी तीन पत्नियां थीं। जानकारी के अनुसार, राम रतन ने अपनी तीनों पत्नियों को एक ही घर में रखा था। सबके रहने के लिए आंगन और दरवाजे अलग-अलग बने थे।


  • मृतक के पहली पत्नी के पुत्र मूलसजीवन ने बताया कि बीते शनिवार की शाम को तीसरी पत्नी के बेटे महेंद्र वर्मा का पिता से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि महेंद्र ने आपा खो दिया। 90 वर्षीय बुजुर्ग पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान बुजुर्ग के सिर पर गंभीर चोटें आईं।

  • घटना के तुरंत बाद घायल राम रतन वर्मा को आनन-फानन में संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद घाव इतने गहरे थे कि उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही टीम सक्रिय हो गई थी।

  • बिछिया थाना पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि राम रतन वर्मा पर उनके बेटे द्वारा प्राणघातक हमला किया गया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र महेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी नशे की हालत में था।

  • परिजनों का आरोप है कि महेंद्र अक्सर शराब के नशे में रहता था और आए दिन संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद करता था। घटना वाले दिन भी नशे के प्रभाव और संपत्ति के लालच ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि उसने अपने पिता की जान ले ली।

  • चश्मदीदों के अनुसार, आरोपी छत के रास्ते घर में घुसा और गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब इस मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

    • आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

    संपत्ति के विवाद में पुत्र नहीं पिता की हत्या की है। इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    राजीव पाठक,सीएसपी, कोतवाली।

