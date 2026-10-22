रीवा में महिला की हत्या कर भागने की फिराक में था आरोपी, पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फाड़कर में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीती रात अनामिका पटेल नामक महिला की हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही मऊगंज पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी राजेन्द्र पटेल को गिरफ्तार कर लिया है।