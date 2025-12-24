रीवा-मनगवां हाईवे पर सड़क हादसा... ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार बाइक, 2 की मौत, 1 गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले के रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत रीवा-मनगवां हाईवे पर आज एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया। यहां रायपुर कर्चुलियान स्थित जोकीहाई टोल प्लाजा के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार तीन युवकों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है।

कैसे हुआ हादसा? प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना टोल प्लाजा के समीप स्थित बंधवा मोड़ पर घटित हुई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीनों युवक रायपुर से मनगवां की ओर जा रहे थे। रास्ते में सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था, जिसे बाइक सवार देख नहीं पाए और उनकी बाइक सीधे ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही चीख-पुकार मच गई।