मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रीवा-मनगवां हाईवे पर सड़क हादसा... ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार बाइक, 2 की मौत, 1 गंभीर

    जिले के रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत रीवा-मनगवां हाईवे पर आज एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया। यहां रायपुर कर्चुलियान स्थित जोकीहाई टोल प्ला ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 04:10:54 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 04:10:54 PM (IST)
    रीवा-मनगवां हाईवे पर सड़क हादसा... ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार बाइक, 2 की मौत, 1 गंभीर
    रीवा-मनगवां हाईवे पर सड़क हादसा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले के रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत रीवा-मनगवां हाईवे पर आज एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया। यहां रायपुर कर्चुलियान स्थित जोकीहाई टोल प्लाजा के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार तीन युवकों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है।

    कैसे हुआ हादसा?

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना टोल प्लाजा के समीप स्थित बंधवा मोड़ पर घटित हुई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीनों युवक रायपुर से मनगवां की ओर जा रहे थे। रास्ते में सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था, जिसे बाइक सवार देख नहीं पाए और उनकी बाइक सीधे ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही चीख-पुकार मच गई।


    बीत सड़क तड़प रहा था तीसरा युवक

    हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और अफरातफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि तीसरा युवक लहूलुहान हालत में तड़प रहा था। स्थानीय नागरिकों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की कार्रवाई सूचना मिलते ही रायपुर कर्चुलियान थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

    मृतकों और घायल युवक की शिनाख्त बाकी

    पुलिस ने घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतकों और घायल युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस उनके पास मौजूद दस्तावेजों और बाइक के नंबर के आधार पर पहचान करने का प्रयास कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.