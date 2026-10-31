MP का एक ऐसा जिला, जहां एक ही गड्ढे को दिखाकर 9 कार्यों के नाम पर निकाले 20 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। ग्रामीणों ने पंचायत पर एक ही निर्माण कार्य को 9 अलग-अलग नामों से दिखाकर 20 लाख से अधिक की राशि निकालने का गंभीर आरोप लगाया है। इस पूरे खेल में निर्माण एजेंसी के साथ तकनीकी अमले की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।

जी रामजी योजना के तहत नाम पर राशि निकाली ग्रामीणों के मुताबिक जी रामजी योजना के तहत मेढ़ बंधान, डक पोंड और खेत तालाब के नाम पर राशि निकाली गई है। खेत तालाब निर्माण कागजों में दिखाए गए हैं कृष्ण कुमार के खेत में मेढ़ बंधान, अशोक के घर के पास, अनुसुइया के घर के पास, फुलवहा बांध के पास, बैरिहाई बांध के पास डक पोंड निर्माण, राजेंद्र मिश्रा, अनुसूया प्रसाद और रोहणी मिश्रा के खेत में खेत तालाब निर्माण कागजों में दिखाए गए हैं।

सिर्फ एक आयताकार बावली बनी मौके पर सिर्फ एक आयताकार बावली बनी है। शेष कार्य धरातल पर हुए ही नहीं हैं। इतना ही नहीं, भूमिहीन हितग्राहियों के नाम पर भी निर्माण दिखा दिया गया। प्रभा पति सच्चिदानंद मिश्रा के नाम पर कपिलधारा कूप और बालेंद्र पिता सच्चिदानंद के नाम पर मेढ़ बंधान स्वीकृत दिखाकर राशि आहरण कर ली गई, जबकि दोनों के पास खुद की जमीन ही नहीं है। कागजी फर्म से लाखों का भुगतान पांचवें राज्य वित्त आयोग मद से सुरेश ट्रेडर्स गिजवार के नाम पर लाखों का बिल भुगतान किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस नाम की कोई दुकान गिजवार में संचालित ही नहीं है। सचिव श्यामलाल केवट ने अपने सगे-संबंधी को वेंडर बनाकर फर्जी भुगतान किया है।