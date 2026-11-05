रीवा में वक्फ की जमीनों पर 40 करोड़ का घोटाला, खरीदारों में जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष भी शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले से भ्रष्टाचार और धार्मिक संपत्तियों की हेराफेरी का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। अवाम फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसीडेंट रफी कैसर खान उर्फ रॉक्सी और कब्रिस्तान बचाओ समिति ने जिले में वक्फ की जमीनों पर तकरीबन 40 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है।

रॉक्सी ने सीधे तौर पर जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष तोसीफ अहमद उर्फ रेसी, छोटी दरगाह कमेटी से जुड़े पदाधिकारियों और अब्बासी बंधुओं को इस पूरे षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार बताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा, जिला कलेक्टर समेत दिल्ली और भोपाल के शीर्ष मंत्रालयों तक विधिक साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन शिकायत भेजी गई है। भू-माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर खुर्द-बुर्द कर दिया अवाम फाउंडेशन के प्रेसीडेंट रफी कैसर खान रॉक्सी के मुताबिक, रीवा शहर के बीचों-बीच अमाहिया स्थित बड़ी दरगाह में मुन्नू डेयरी के समीप स्थित खसरा नंबर 491 प्लॉट नंबर 3573/1 की तकरीबन 19 हजार 629 स्क्वायर फीट अति-कीमती जमीन को भू-माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर खुर्द-बुर्द कर दिया।

नजूल में कन्वर्ट कराया और फर्जी नजूल लीज जारी कराई गई बताया गया की मेन रोड से लगी इस धार्मिक वक्फ संपत्ति की अनुमानित वर्तमान कीमत 15,000 से 20,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट आंकी जा रही है। शिकायतकर्ता के आरोपों के अनुसार, राजस्व और नजूल विभाग के भ्रष्ट लोक सेवकों के साथ साठगांठ कर इस पवित्र वक्फ भूमि को पहले अवैध तरीके से नजूल में कन्वर्ट कराया गया और फर्जी नजूल लीज जारी कराई गई। 10 अधिक अवैध रजिस्ट्रियां करा दी गईं इसके बाद छोटी दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अनस अब्बासी के एक रिश्तेदार सहित अन्य के नाम पर करोड़ों का एग्रीमेंट हुआ। और तो और उप-पंजीयक कार्यालय में नियमों को ताक पर रखकर तकरीबन 10 अधिक अवैध रजिस्ट्रियां करा दी गईं।