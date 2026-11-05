मध्य प्रदेश में सात जजों की नियुक्ति पर विवाद, हाई कोर्ट में सामाजिक प्रतिनिधित्व की हुई तीखी बहस

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट में सात अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त करने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर तीखी बहस हुई। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ के समक्ष दोनों पक्षों ने आधे घंटे से अधिक समय तक मौखिक तर्क रखे। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया। हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त तथ्य और लिखित तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति मांगे जाने पर युगलपीठ ने छह नवंबर तक लिखित पक्ष रखने की छूट दे दी।

ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका में न्यायपालिका में सामाजिक विविधता और एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न प्रमुखता से उठाया गया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वर्तमान में करीब 95 प्रतिशत न्यायाधीश सवर्ण वर्ग से हैं।