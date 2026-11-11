रीवा मॉडल स्कूल में 'संबल पैसा चोर' के पोस्टर से हड़कंप, छात्रों का आरोप- कोचिंग फीस के नाम पर हड़पी छात्रवृत्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। शहर के सबसे प्रतिष्ठित शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में संबल योजना की राशि को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार शाम स्कूल परिसर की दीवारों पर एग्रीकल्चर शिक्षक श्यामाचरण उपवंशी लोधी के खिलाफ 'संबल पैसा चोर' लिखे पोस्टर चिपका दिए गए। पोस्टर लगते ही स्कूल में हड़कंप मच गया और छात्र-शिक्षकों में चर्चा तेज हो गई।

कोचिंग फीस के नाम पर काटी राशि मॉडल स्कूल के कई छात्रों का आरोप है कि संबल योजना के तहत जमा की गई उनकी छात्रवृत्ति की राशि उन्हें वापस नहीं मिली। छात्रों का कहना है कि शिक्षक द्वारा निजी कोचिंग चलाई जाती है और संबल की राशि को कोचिंग फीस के नाम पर काट लिया जाता है। जो छात्र कोचिंग नहीं जाते, उन्हें भी उनकी राशि नहीं दी गई।