रीवा मॉडल स्कूल में 'संबल पैसा चोर' के पोस्टर से हड़कंप, छात्रों का आरोप- कोचिंग फीस के नाम पर हड़पी छात्रवृत्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। शहर के सबसे प्रतिष्ठित शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में संबल योजना की राशि को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार शाम स्कूल परिसर की दीवारों पर एग्रीकल्चर शिक्षक श्यामाचरण उपवंशी लोधी के खिलाफ 'संबल पैसा चोर' लिखे पोस्टर चिपका दिए गए। पोस्टर लगते ही स्कूल में हड़कंप मच गया और छात्र-शिक्षकों में चर्चा तेज हो गई।
मॉडल स्कूल के कई छात्रों का आरोप है कि संबल योजना के तहत जमा की गई उनकी छात्रवृत्ति की राशि उन्हें वापस नहीं मिली। छात्रों का कहना है कि शिक्षक द्वारा निजी कोचिंग चलाई जाती है और संबल की राशि को कोचिंग फीस के नाम पर काट लिया जाता है। जो छात्र कोचिंग नहीं जाते, उन्हें भी उनकी राशि नहीं दी गई।
छात्र सिद्धांत तिवारी अपने साथियों अधिकृत, आदर्श, अमित, अभय और सुमित के साथ आवेदन लेकर सामने आए हैं। सिद्धांत का कहना है कि शिक्षक ने दावा किया था कि कुछ छात्रों को संबल की राशि लौटा दी गई है, लेकिन हकीकत में एक भी छात्र को पैसा नहीं मिला।
उन्होंने कई छात्रों के लिखित आवेदन भी प्रस्तुत किए हैं। छात्र संगठन का तो यहां तक आरोप है कि 2018 से एग्रीकल्चर संकाय के छात्रों की संबल छात्रवृत्ति नहीं मिली है और फेल करने की धमकी देकर कोचिंग में आने का दबाव बनाया जाता है।
छात्र नेता पीएन पांडेय ने मामले में छात्रों के साथ अन्याय बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। छात्रों ने सवाल उठाया है कि क्या एक सरकारी शिक्षक द्वारा निजी कोचिंग संस्थान चलाना नियमानुसार सही है और क्या संबल जैसी सरकारी योजना की फीस से कोचिंग का शुल्क काटा जा सकता है।
विवाद बढ़ने पर प्राचार्य ने मामले को संदिग्ध बताते हुए जांच बिठाने की बात कही है। वहीं शिक्षक श्यामाचरण उपवंशी लोधी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है। बताया जा रहा है कि पहले भी इस मामले में प्राचार्य ने शिक्षक को नोटिस दिया था।
लेकिन शिक्षक ने उल्टा प्राचार्य को ही लीगल नोटिस थमा दिया था। फिलहाल छात्रों के आरोप और शिक्षक के इनकार के बीच मामला गरमा गया है और छात्र अपनी राशि वापस दिलाने की मांग पर अड़े है।
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