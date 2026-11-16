रीवा के संजय गांधी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिलने पर युवक की मौत, आईसीयू में दो घंटे भटकते रहे परिजन

नईदुनिया न्यूज, गुढ़। वेंटिलेटर न मिलने से गुढ़ के वार्ड-13 निवासी 40 वर्षीय सुशील कुमार पांडेय की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों और प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। रात 2 बजे गंभीर हालत में पहुंचे थे अस्पताल परिजनों के अनुसार सुशील की अचानक तबीयत बिगड़ी थी। बेटे हृदेश पांडेय उन्हें रात करीब 2 बजे गंभीर हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी में जांच के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताते हुए तीसरी मंजिल स्थित आईसीयू में शिफ्ट कर वेंटिलेटर पर रखने के निर्देश दिए।

कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई निर्देश के बाद परिजन तुरंत आईसीयू पहुंचे, लेकिन वहां वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था। परिजनों का आरोप है कि वे लगातार स्टाफ से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। करीब दो घंटे तक तड़पने के बाद सुबह लगभग 4 बजे सुशील की मौत हो गई।