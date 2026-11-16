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रीवा के संजय गांधी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिलने पर युवक की मौत, आईसीयू में दो घंटे भटकते रहे परिजन

विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

By Shyam MishraEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 11:46:09 AM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 11:46:09 AM (IST)
रीवा के संजय गांधी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिलने पर युवक की मौत, आईसीयू में दो घंटे भटकते रहे परिजन
इमरजेंसी में ही वेंटिलेटर की जरूरत बताई गई थी।

HighLights

  1. परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
  2. सुशील की अचानक तबीयत बिगड़ी थी
  3. हालत नाजुक बता आईसीयू में शिफ्ट किया

नईदुनिया न्यूज, गुढ़। वेंटिलेटर न मिलने से गुढ़ के वार्ड-13 निवासी 40 वर्षीय सुशील कुमार पांडेय की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों और प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।

रात 2 बजे गंभीर हालत में पहुंचे थे अस्पताल

परिजनों के अनुसार सुशील की अचानक तबीयत बिगड़ी थी। बेटे हृदेश पांडेय उन्हें रात करीब 2 बजे गंभीर हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी में जांच के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताते हुए तीसरी मंजिल स्थित आईसीयू में शिफ्ट कर वेंटिलेटर पर रखने के निर्देश दिए।

कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई

निर्देश के बाद परिजन तुरंत आईसीयू पहुंचे, लेकिन वहां वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था। परिजनों का आरोप है कि वे लगातार स्टाफ से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। करीब दो घंटे तक तड़पने के बाद सुबह लगभग 4 बजे सुशील की मौत हो गई।


अस्पताल प्रबंधन पर उठे सवाल

परिजनों ने सवाल उठाया कि जब इमरजेंसी में ही वेंटिलेटर की जरूरत बताई गई थी, तो आईसीयू में इंतजाम क्यों नहीं था। यदि वेंटिलेटर नहीं था तो तत्काल रेफर क्यों नहीं किया गया? समय पर सुविधा मिलती तो जान बच सकती थी।

आपातकालीन सेवाओं और आईसीयू की क्षमता पर सवाल

इस घटना ने अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं और आईसीयू की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में ही यदि जीवनरक्षक उपकरण के लिए मरीजों को भटकना पड़े तो दूर-दराज से आने वाले मरीजों का भरोसा कैसे बचेगा। परिजनों ने पूरे मामले की जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है।

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