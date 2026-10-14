मऊगंज के नईगढ़ी में 5 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवा समाप्त, कई और भी जद में

नईदुनिया न्यूज, मऊगंज। महिला एवं बाल विकास विभाग की नईगढ़ी परियोजना में लापरवाही के मामलों को लेकर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। परियोजना अधिकारी रविशंकर पांडेय द्वारा विभागीय कार्रवाई करते हुए तीन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और दो सहायिकाओं की सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए हैं।

सुधार नहीं करने के आधार पर यह कार्रवाई संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध लगातार अनुपस्थित रहने, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करने के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जवाबदेही को लेकर भी चर्चा तेज हो गई इस कार्रवाई के बाद महिला एवं बाल विकास परियोजना नईगढ़ी में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आंगनवाड़ी केंद्रों के नियमित संचालन और कर्मचारियों की जवाबदेही को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इन पांच कर्मचारियों की सेवा समाप्त विभागीय आदेशों के अनुसार, कार्रवाई की जद में तीन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और दो सहायिकाएं शामिल हैं।आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भारती पटेल आंगनवाड़ी केंद्र जुड़मनिया रघुनाथ व सुशीला उपाध्याय आंगनवाड़ी केंद्र सुअरहा और आरती कारपेंटर आंगनवाड़ी केंद्र मैर मु. भटिगवां मे पदस्थ थीं। आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर आशा मिश्रा आंगनवाड़ी केंद्र छुहिया में और गीता मिश्रा शुक्ला आंगनवाड़ी केंद्र पहरखा-2 में पदस्थ थीं।