रीवा में दहला देने वाली घटना, कामवाली बाई के लिए खोला गेट और अंदर घुस गया चोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। अमहिया थाना क्षेत्र में एक शिक्षक के घर हुई दिलेरी की यह लाइव चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अमहिया के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास का मामला यहां रहने वाले शिक्षक अशोक मिश्रा के घर को एक बेखौफ चोर ने अपना निशाना बनाया। मामला अमहिया थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास का है। गेट के बगल में लगे बिजली मीटर के पास गया सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर कितनी बेबाकी से घर के पास पहुंचता है। वो सबसे पहले चैनल गेट के बगल में लगे बिजली मीटर के पास गया और वहां से बिजली का केबल तार काट दिया।

इसी वजह से उन्होंने सुबह 7 बजे ही चैनल गेट का ताला खोल दिया था सीधे घर के अंदर दाखिल हो जाता है।घर के अंदर जाकर चोर ने केबल निकाली और वहां से रफूचक्कर हो गया।पीड़ित शिक्षक अशोक मिश्रा ने बताया कि घर में काम करने वाली बाई सुबह आती है, इसी वजह से उन्होंने सुबह 7 बजे ही चैनल गेट का ताला खोल दिया था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सुबह के उजाले में कोई ऐसी हिमाकत कर सकता है।