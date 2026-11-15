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सीधी में रेत माफिया बेखौफ! खनिज अधिकारियों की गाड़ी के सामने पलटी रेत, बाल-बाल बची टीम

सीधी जिले के अमिरती गांव में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने गए खनिज अधिकारियों की गाड़ी पर ट्रक चालक ने रेत पलट दी। टीम बाल-बाल बची और ट्रक जब्त किया।

By Neelambuj PandeyEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 08:04:37 AM (IST)Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 08:04:37 AM (IST)
सीधी में रेत माफिया बेखौफ! खनिज अधिकारियों की गाड़ी के सामने पलटी रेत, बाल-बाल बची टीम
सीधी में रेत माफिया बेखौफ। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. अमिरती गांव में अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग का छापा।
  2. ट्रक चालक ने अधिकारियों की गाड़ी के सामने पलटी रेत।
  3. खनिज अधिकारी बाल-बाल बचे, घेराबंदी कर ट्रक जब्त किया।

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। जिले में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अवैध रेत उत्खनन की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंचे खनिज विभाग के अधिकारियों पर ही जानलेवा हमले की कोशिश की गई। सिहावल विकासखंड के अमिरती गांव में कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक ने रेत से भरे वाहन की ट्राली खनिज अधिकारी की गाड़ी के सामने गिरा दी। गनीमत रही कि वाहन में सवार अधिकारी बाल-बाल बच गए।

बताया गया कि अमिरती गांव में अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन करने की सूचना मिली थी। सूचना पर खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसी दौरान ट्रक चालक ने रेत से भरे वाहन की ट्राली अधिकारी की गाड़ी के सामने गिरा दी। इसके बाद खनिज विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घेराबंदी कर ट्रक को जप्त कर लिया और वाहन को अमिलिया थाने में पुलिस अभिरक्षा में खड़ा कराया।


दूसरी कार्रवाई में गिट्टी भरा ट्रक भी जब्त

खनिज विभाग द्वारा दूसरी कार्रवाई में बिना टीपी के गिट्टी का परिवहन कर रहे एक ट्रक को भी पकड़कर थाने में खड़ा कराया गया है। खनिज विभाग द्वारा दोनों वाहनों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से अवैध खनिज परिवहन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।

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