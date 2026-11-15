मध्य प्रदेश से दक्षिण भारत यात्रा हुई आसान, भिंड से मंडपम तक चलेगी गौरव ट्रेन, ग्वालियर में ठहराव

छह दिवसीय यात्रा के दौरान ट्रेन ग्वालियर सहित प्रदेश के कई शहरों से होकर गुजरेगी। वापसी में 20 नवंबर को भिंड पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 00494 भिंड से 15 नवंबर को सुबह 11:35 बजे रवाना होगी। ग्वालियर स्टेशन पर दोपहर 2:50 बजे पहुंचेगी और 10 मिनट के ठहराव के बाद आगे बढ़ेगी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत भिंड से दक्षिण भारत की तीर्थयात्रा के लिए भारत गौरव विशेष ट्रेन का संचालन आज से किया जाएगा। आईआरसीटीसी द्वारा संचालित यह ट्रेन भिंड से मंडपम तक जाएगी।

इसके बाद शिवपुरी, गुना और अशोकनगर होते हुए ट्रेन 16 नवंबर को भोपाल, नागपुर और बल्हारशाह पहुंचेगी। 17 नवंबर को विजयवाड़ा, चेन्नई एग्मोर, विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली होते हुए रात 9 बजे मंडपम पहुंचेगी।

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20 नवंबर को ग्वालियर पहुंचेगी वापसी ट्रेन

मंडपम से 18 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे वापसी यात्रा शुरू होगी। रास्ते में चेन्नई, विजयवाड़ा, बल्हारशाह, नागपुर और भोपाल में ठहराव रहेगा। 20 नवंबर को ट्रेन अशोकनगर, गुना और शिवपुरी होते हुए दोपहर 2 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। यहां 15 मिनट रुकने के बाद शाम 4:20 बजे भिंड पहुंचेगी। इस ट्रेन में 14 एलएचबी कोच लगाए जाएंगे।