27 लाख रुपये से बनी सिर्फ एक दीवार, रीवा में आरईएस के 5 इंजीनियर और ठेकेदार पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। निराश्रित गोवंश को सहारा देने के लिए बनी योजना ही भ्रष्टाचार का चारा बन गई। रीवा जिले में जीराम जी से बनने वाली गोशाला में 20 लाख से अधिक के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग-2 के 5 तत्कालीन अधिकारियों और एक चहेते ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

कागज पर पूरी गोशाला, धरातल पर सिर्फ 80 फीट की दीवार मामला नगर परिषद डभौरा के डभौरा यूनिट-3 का है। यहां जीराम जी योजना के तहत 37.85 लाख रुपये से गोशाला, बछड़ा शेड, भूसा गोदाम, बीमार गाय शेड, नलकूप, 6000 लीटर पानी की टंकी और बाउंड्रीवॉल समेत समतलीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ था। काम आरईएस संभाग क्रमांक-2 रीवा को सौंपा गया था।