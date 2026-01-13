'जो कहूंगा करना पड़ेगा...', सिंगरौली में टीचर ने छात्रा से किया डिमांड! ऑडियो-चैट के दावों से मचा बवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिंगरौली। सिंगरौली के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, बैढ़न में जियोलॉजी विभाग के एक अतिथि विद्वान पर शादीशुदा छात्रा से पेपर पास कराने के बदले दबाव बनाने और आपत्तिजनक बातचीत करने का गंभीर आरोप सामने आया है। मामले की शिकायत छात्रा के पति, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं, ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर दर्ज कराई है।

पीड़ित छात्रा का जियोलॉजी का एक पेपर छूट गया था, जिसे पास करने के लिए उसे एक साल इंतजार करना पड़ता। इसी समस्या को लेकर उसने संबंधित अतिथि विद्वान से संपर्क किया था। आरोप है कि शनिवार रात करीब 10:30 बजे अतिथि विद्वान ने छात्रा को व्हाट्सएप कॉल कर कहा कि “रविवार को तुम्हारा पेपर करवा दूंगा, अकेले आना, जो मैं कहूंगा वह करना पड़ेगा और यह बात किसी को मत बताना।” छात्रा ने यह पूरी बात तुरंत अपने पति को बताई।

पति की मांग और सबूतों का दावा

छात्रा के पति का कहना है कि बातचीत के स्क्रीनशॉट उनके पास मौजूद हैं, लेकिन शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मामले में त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

आरोपी विद्वान की सफाई

वहीं आरोपी अतिथि विद्वान डॉ. शिवेश साकेत ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि छात्रा और उसका पति दबाव बनाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सफाई दी कि “कल आना” का मतलब कार्यदिवस था, न कि रविवार, और उन्होंने किसी तरह की आपत्तिजनक या गलत बातचीत नहीं की।

कॉलेज प्रबंधन का पक्ष

इधर, कॉलेज प्राचार्य डॉ. एमयू सिद्धिकी ने कहा कि संस्थान को अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही लिखित शिकायत मिलेगी, कॉलेज स्तर पर आंतरिक जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला प्रशासनिक और कॉलेज स्तर पर जांच के इंतजार में है, जिस पर पूरे क्षेत्र की नजर बनी हुई है।