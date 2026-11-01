सीधी में अवैध खनन पर कलेक्टर का सख्त एक्शन, 181 मामलों में वसूला 1.23 करोड़ जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान चलाकर अवैध खनिज गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने विगत महीनों में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक अवैध खनिज गतिविधियों के कुल 181 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा 1.23 करोड़ रुपये का जुर्माना शासन के कोष में जमा कराया गया है। कलेक्टर ने जिले के विभिन्न चिन्हित क्षेत्रों में अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए।