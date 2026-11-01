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सीधी में अवैध खनन पर कलेक्टर का सख्त एक्शन, 181 मामलों में वसूला 1.23 करोड़ जुर्माना

सीधी में अवैध खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने बिना आरएफ टैग और नंबर प्लेट वाले वाहनों की विशेष जांच के निर्देश दिए हैं। अब तक 1.23 करोड़ जुर्माना वसूला गया।

By Neelambuj PandeyEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Sun, 01 Nov 2026 08:09:47 AM (IST)Updated Date: Sun, 01 Nov 2026 08:09:47 AM (IST)
सीधी में अवैध खनन पर कलेक्टर का सख्त एक्शन, 181 मामलों में वसूला 1.23 करोड़ जुर्माना
सीधी में अवैध खनन पर कलेक्टर का सख्त एक्शन। (नईदुनिया)

HighLights

  1. सीधी में अवैध खनन पर होगी सख्त कार्रवाई।
  2. कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए विशेष जांच के निर्देश।
  3. बिना आरएफ टैग वाले खनिज वाहनों पर होगा एक्शन।

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान चलाकर अवैध खनिज गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने विगत महीनों में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक अवैध खनिज गतिविधियों के कुल 181 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा 1.23 करोड़ रुपये का जुर्माना शासन के कोष में जमा कराया गया है। कलेक्टर ने जिले के विभिन्न चिन्हित क्षेत्रों में अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए।


आरएफ टैग और बिना नंबर प्लेट वाहनों की होगी विशेष जांच

  • बैठक में जिला खनिज अधिकारी ने जिले में स्थापित ई-चेक गेट से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर खनिज परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की जानकारी तथा शासन द्वारा अनिवार्य किए गए आरएफ टैग वितरण की स्थिति से अवगत कराया।

  • इस पर कलेक्टर ने परिवहन, पुलिस एवं यातायात विभाग को विशेष अभियान चलाकर खनिज परिवहन में लगे वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए। जांच के दौरान प्रत्येक वाहन में आरएफ टैग की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आरएफ टैग नहीं पाए जाने अथवा बिना नंबर प्लेट के खनिज परिवहन करते पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यह रहे उपस्थित

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सौम्या आनंद, उप संचालक संजय टाइगर रिजर्व राजेश कन्ना टी., अपर कलेक्टर बी.पी. पांडेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी, एसडीएम मझौली आकाश अग्रवाल, रामपुर नैकिन अजय शर्मा, सिहावल राकेश शुक्ला एवं कुसमी सागर जैन, सीधी एवं मझौली के अनुविभागीय अधिकारी वन, अधीक्षक सोन घड़ियाल अभयारण्य तथा जिला खनिज अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला उपस्थित रहे।

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