रीवा में गुरु-शिष्य का रिश्ता शर्मसार! छात्राओं ने शिक्षक पर लगाए अश्लीलता के आरोप, हटाने की भी मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा के कन्या विद्यालय में गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां छात्राओं ने स्कूल में ही पदस्थ अतिथि शिक्षक पर छात्राओं के साथ अश्लीलता करने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि लंबे समय से अतिथि शिक्षक की हरकतों से परेशान छात्राओं का आज आक्रोश फूट पड़ा है और उन्होंने प्राचार्य से ना सिर्फ इसकी शिकायत की है, बल्कि स्कूल से शिक्षक को हटाने तक की मांग कर डाली है।

शिक्षक ने दिया इस्तीफा हालांकि खबर है कि यह गंभीर आरोप लगते ही शिक्षक ने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला यह मामला रीवा शहर के ही प्रवीण कुमारी संदीपनि पीके स्कूल का है। छात्राओं इस मामले की शिकायत पहले तो अपने स्वजन से की, जिसके बाद आज परिजनों के साथ स्कूल पहुंचकर प्राचार्य से की है।