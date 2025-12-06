मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रीवा में गुरु-शिष्य का रिश्ता शर्मसार! छात्राओं ने शिक्षक पर लगाए अश्लीलता के आरोप, हटाने की भी मांग

    Rewa News: रीवा के कन्या विद्यालय में गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां छात्राओं ने स्कूल में ही पदस्थ अतिथि शिक्षक पर छात्राओं के साथ अश्लीलता करने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि लंबे समय से अतिथि शिक्षक की हरकतों से परेशान छात्राओं का आज आक्रोश फूट पड़ा है।

    By Shyam Mishra
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 08:12:23 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 08:12:19 PM (IST)
    रीवा में गुरु-शिष्य का रिश्ता शर्मसार! छात्राओं ने शिक्षक पर लगाए अश्लीलता के आरोप, हटाने की भी मांग
    रीवा में छात्राओं ने शिक्षक पर लगाए अश्लीलता के आरोप (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा के कन्या विद्यालय में गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां छात्राओं ने स्कूल में ही पदस्थ अतिथि शिक्षक पर छात्राओं के साथ अश्लीलता करने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि लंबे समय से अतिथि शिक्षक की हरकतों से परेशान छात्राओं का आज आक्रोश फूट पड़ा है और उन्होंने प्राचार्य से ना सिर्फ इसकी शिकायत की है, बल्कि स्कूल से शिक्षक को हटाने तक की मांग कर डाली है।

    शिक्षक ने दिया इस्तीफा

    हालांकि खबर है कि यह गंभीर आरोप लगते ही शिक्षक ने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला यह मामला रीवा शहर के ही प्रवीण कुमारी संदीपनि पीके स्कूल का है। छात्राओं इस मामले की शिकायत पहले तो अपने स्वजन से की, जिसके बाद आज परिजनों के साथ स्कूल पहुंचकर प्राचार्य से की है।


    शिक्षक को स्कूल से हटाने की मांग पर अड़ीं छात्राएं

    आरोप है कि स्कूल में पदस्थ अतिथि शिक्षक के द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें की जाती थी। छात्राओं ने बताया कि पूर्व में शिक्षक ने कई अलग-अलग छात्राओं से अश्लीलता को लेकिन हर बार उसे नजर अंदाज किया जाता रहा है, लेकिन एक दिन पूर्व शिक्षक ने मर्यादा को तार तार करते हुए एक छात्रा के साथ अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। फिलहाल आज छात्राएं आक्रोशित नजर आई है और वह शिक्षक को स्कूल से हटाने की मांग पर अड़ी हुई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.