उप मुख्यमंत्री बोले-नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई के साथ पीड़ितों के पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दें

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के साथ अब नशे की लत से पीड़ित लोगों के पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। समुचित उपचार और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सर्किट हाउस के नवीन भवन सभागार में नशामुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को नशे के उत्पादकों और सप्लायरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशामुक्ति केंद्रों को सक्रिय कर नशे से पीड़ित लोगों का समुचित उपचार और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।

सूची तैयार कर नशामुक्ति केंद्रों में भर्ती कराएं उप मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को नशे के शिकार लोगों की सूची तैयार कर उन्हें नशामुक्ति केंद्रों में भर्ती कराने के निर्देश दिए। रीवा सहित पूरा विंध्य क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। कृषि, उद्योग, व्यापार और अधोसंरचना के क्षेत्र में हो रहे विकास का लाभ युवा पीढ़ी को मिलना है। ऐसे में यदि युवा नशीले पदार्थों की गिरफ्त में आते हैं तो विकास के प्रयास प्रभावित होंगे।

एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई कर उन्होंने कोरेक्स समेत अन्य नशीले पदार्थों के अवैध कारोबारियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई करने और उत्तर प्रदेश से समन्वय बनाकर सप्लायरों तक पहुंचने के निर्देश दिए। साथ ही नशामुक्त भारत अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और आमजन की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। 18 महीने में 1615 आरोपी जेल भेजे रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत ने बताया कि पिछले 18 महीनों में संभाग में नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1615 आरोपियों को जेल भेजा गया है। इस दौरान 5535 किलो 931 ग्राम गांजा, 97,665 शीशी कोरेक्स, 4,13,310 नशीली टैबलेट-कैप्सूल और 450 अफीम के हरे पौधे जब्त किए गए।