'तांत्रिक जिंदा कर देगा...', जिद पर अड़ी रही मां, बेटी ने सर्पदंश से तोड़ा दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक मां का अंधविश्वास देखकर हर कोई हैरान रह गया। हालांकि इसे अंधविश्वास कहे या एक मां का अपनी पुत्री से अटूट प्यार, जो उसकी मौत के बाद भी जिंदा करने की जिद पर अड़ी रही।

सांप के काटने से हुई थी बेटी की मौत दरअसल, सर्पदंश के कारण महिला के गर्भवती पुत्री की मौत हो गई, लेकिन उसको जिंदा करने के लिए मां तांत्रिक के पास ले जाने की जिद पर अड़ गई। अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामा चलता रहा और बाद में मामला कुछ इस कदर बिगड़ता नजर आया कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल काफी देर तक समझाइस देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया गया है।