    लगातार चोरियों से फूटा जनता का गुस्सा, संदिग्ध युवक को खंभे से बांधा, फिर किया पुलिस के हवाले

    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 03:28:50 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 03:28:50 PM (IST)
    रीवा में चोरी के शक से युवक को पकड़ा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले से भीड़ द्वारा न्याय करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 29 में गत शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने चोरी के संदेह में एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया। आक्रोशित भीड़ ने युवक को बिजली के खंभे से बांध दिया और घंटों तक उसे बंधक बनाए रखा।

    क्या है पूरा मामला

    मिली जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक 29 के निवासी पिछले काफी समय से क्षेत्र में हो रही लगातार चोरी की घटनाओं से बेहद परेशान और डरे हुए थे। गत शुक्रवार शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच, जब एक घर के सदस्य बाहर गए हुए थे और बच्चे ऊपर खेल रहे थे, तब संदिग्ध युवक घर में दाखिल हो गया। पीड़ित गृहस्वामी ने बताया कि आरोपी घर से लगभग 70 किलो कॉपर वायर (तांबे का तार) चोरी कर ले गया और उसे ऑटो में भरकर कहीं बेच आया।जब मोहल्ले वालों ने युवक को संदिग्ध हालत में देखा, तो उसे दबोच लिया।


    पकड़े जाने पर युवक खुद को बेगुनाह बताने लगा और नशे की गोलियां खाने का बहाना बनाने लगा। हालांकि, स्थानीय लोगों का दावा है कि यह युवक, जिसका नाम 'ददुआ स्वीपर' बताया जा रहा है, पहले भी मोहल्ले में कई चोरियां कर चुका है।चोरियों से तंग आ चुके लोगों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब युवक को पकड़ लिया गया। भागने की आशंका के चलते लोगों ने उसे एक खंभे से बांध दिया।

    स्थानीय निवासी का कहना था कि यदि इसे छोड़ दिया जाता तो वह भाग जाता, क्योंकि वह भागने में बहुत तेज है।करीब एक घंटे तक युवक खंभे से बंधा रहा और वहां तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को समझाइश दी और युवक को उनके चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में लिया।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और यह जांच की जा रही है कि क्या वह पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहा है।स्थानीय निवासियों के अनुसार, पकड़ा गया युवक अकेला नहीं है बल्कि एक गिरोह के साथ मिलकर काम करता है। उसने पहले भी कई घरों से पानी के मोटर पंप और अन्य कीमती सामान चोरी किए हैं।

    लगातार हो रही इन घटनाओं के कारण वार्ड के लोग सतर्कता बरत रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस आरोपी को पकड़ा जा सका। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

