सिंगरौली में पुलिस जब्त करके लाई थी ट्रैक्टर, थाना परिसर से हो गया चोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिंगरौली। सिंगरौली जिले के जियावन थाना परिसर से पुलिस अभिरक्षा में खड़ा जब्त ट्रैक्टर चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुरक्षित माने जाने वाले थाना परिसर से हुई इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार को जियावन पुलिस ने देवसर बाजार क्षेत्र से अवैध परिवहन के आरोप में ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 64 एए 4304 को जब्त किया था।

जब्त ट्रैक्टर को थाना परिसर में खड़ा कराया गया था, लेकिन देर रात करीब 12 बजे अज्ञात चोर थाना परिसर से ही ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। रविवार सुबह वाहन गायब मिलने पर हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर तलाश शुरू की। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद रविवार दोपहर लगभग 12 बजे मजौना क्षेत्र से फरार ट्रैक्टर को बरामद कर पुन: थाना लाया गया।

जियावन एसडीओपी गायत्री मिश्र ने बताया कि अवैध परिवहन में जब्त ट्रैक्टर रात में थाना परिसर से गायब हो गया था, जिसे बाद में बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में वाहन मालिक की भूमिका सामने आई है, जिस पर अलग से मामला दर्ज किया गया है। एसडीओपी ने यह भी स्पष्ट किया कि थाना परिसर से चोरी जैसी गंभीर घटना में पुलिसकर्मियों की लापरवाही की भी जांच की जा रही है। इधर मऊगंज में 15 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ आरोपित को किया गया गिरफ्तार मऊगंज जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत खटखरी चौकी क्षेत्र से रिश्तों और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक 15 वर्षीय नाबालिक बच्ची के साथ उसके ही पिता के दोस्त ने छेड़छाड़ जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से बैंक जा रही थी। रास्ते में पिता का परिचित दोस्त मिला, जिसे भरोसे में लेकर बाइक पर पीछे बैठा लिया गया। बैंक से लौटते समय आरोपी ने सुनसान रास्ते का फायदा उठाते हुए नाबालिक बच्ची के साथ बुरी नीयत से अश्लील हरकत (बैड टच) की।