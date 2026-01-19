मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 12:50:52 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 12:56:39 PM (IST)
    सिंगरौली में पुलिस जब्त करके लाई थी ट्रैक्टर, थाना परिसर से हो गया चोरी
    पुलिस वापस खोजकर लाई ट्रैक्टर को।

    1. अवैध परिवहन के आरोप में ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 64 एए 4304 को जब्त किया था
    2. जब्त ट्रैक्टर को थाना परिसर में खड़ा कराया गया था, लेकिन देर रात वह चोरी हो गया
    3. प्रारंभिक जांच में मालिक की भूमिका सामने आई है, जिस पर अलग से केस दर्ज किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिंगरौली। सिंगरौली जिले के जियावन थाना परिसर से पुलिस अभिरक्षा में खड़ा जब्त ट्रैक्टर चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुरक्षित माने जाने वाले थाना परिसर से हुई इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार को जियावन पुलिस ने देवसर बाजार क्षेत्र से अवैध परिवहन के आरोप में ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 64 एए 4304 को जब्त किया था।

    जब्त ट्रैक्टर को थाना परिसर में खड़ा कराया गया था, लेकिन देर रात करीब 12 बजे अज्ञात चोर थाना परिसर से ही ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। रविवार सुबह वाहन गायब मिलने पर हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर तलाश शुरू की। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद रविवार दोपहर लगभग 12 बजे मजौना क्षेत्र से फरार ट्रैक्टर को बरामद कर पुन: थाना लाया गया।


    जियावन एसडीओपी गायत्री मिश्र ने बताया कि अवैध परिवहन में जब्त ट्रैक्टर रात में थाना परिसर से गायब हो गया था, जिसे बाद में बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में वाहन मालिक की भूमिका सामने आई है, जिस पर अलग से मामला दर्ज किया गया है। एसडीओपी ने यह भी स्पष्ट किया कि थाना परिसर से चोरी जैसी गंभीर घटना में पुलिसकर्मियों की लापरवाही की भी जांच की जा रही है।

    इधर मऊगंज में 15 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ आरोपित को किया गया गिरफ्तार

    मऊगंज जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत खटखरी चौकी क्षेत्र से रिश्तों और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक 15 वर्षीय नाबालिक बच्ची के साथ उसके ही पिता के दोस्त ने छेड़छाड़ जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से बैंक जा रही थी। रास्ते में पिता का परिचित दोस्त मिला, जिसे भरोसे में लेकर बाइक पर पीछे बैठा लिया गया। बैंक से लौटते समय आरोपी ने सुनसान रास्ते का फायदा उठाते हुए नाबालिक बच्ची के साथ बुरी नीयत से अश्लील हरकत (बैड टच) की।

    बच्ची ने आरोपी की हरकत का विरोध किया, लेकिन डर और शर्म के कारण वह उस समय अपने पिता को कुछ नहीं बता सकी। घर पहुंचने के बाद उसने पूरी आपबीती अपनी मां को बताई। घटना सामने आते ही परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया और वे तत्काल खटखरी पुलिस चौकी पहुंचे, जहां लिखित शिकायत दर्ज कराई गई।शिकायत मिलते ही खटखरी चौकी पुलिस ने बिना देरी किए कार्रवाई शुरू की।

    पीड़िता के बयान और परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी राममणि मिश्रा के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।

