रीवा में प्रेम कहानी का दुखद अंत, प्रेमी से मिलने गई थी; खेत में दौड़ रहा था करंट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले के जवा थाना क्षेत्र से प्रेम कहानी के दर्दनाक अंत की एक घटना सामने आई है! यहां पर रहने वाली एक 19 वर्षीय युवती की मौत ने सब को हैरान कर दिया। फेंसिंग पार करने की कोशिश की प्रेमी से मिलने के लिए रात के सन्नाटे में वह अपने घर से निकली थी. वह मौके पर आई, खेत तक पहुंचने के लिए उसने फेंसिंग पार करने की कोशिश की तभी बाड़ी में फैले करंट की चपेट में आकर मौत हो गई।

रात 3 बजे खेत पर प्रेमी कर रहा था इंतजार दरअसल यह पूरा घटनाक्रम रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है। युवती के गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर गांव में रहने वाले युवक से प्रेम था। दोनों ने मुलाकात करने की योजना बनाई थी। तुम्हारी बहन की करंट से मौत हो गई उधर करंट की चपेट में आकर प्रेमिका की मौत होते देख प्रेमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना से बदहवास हालत में डरे सहमे प्रेमी ने प्रेमिका के भाई को फोन करके सूचना दी कि तुम्हारी बहन की करंट लगने से मौत हो गई।