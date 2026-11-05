रीवा में प्रेम कहानी का दुखद अंत, प्रेमी से मिलने गई थी; खेत में दौड़ रहा था करंट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले के जवा थाना क्षेत्र से प्रेम कहानी के दर्दनाक अंत की एक घटना सामने आई है! यहां पर रहने वाली एक 19 वर्षीय युवती की मौत ने सब को हैरान कर दिया।
प्रेमी से मिलने के लिए रात के सन्नाटे में वह अपने घर से निकली थी. वह मौके पर आई, खेत तक पहुंचने के लिए उसने फेंसिंग पार करने की कोशिश की तभी बाड़ी में फैले करंट की चपेट में आकर मौत हो गई।
दरअसल यह पूरा घटनाक्रम रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है। युवती के गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर गांव में रहने वाले युवक से प्रेम था। दोनों ने मुलाकात करने की योजना बनाई थी।
उधर करंट की चपेट में आकर प्रेमिका की मौत होते देख प्रेमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना से बदहवास हालत में डरे सहमे प्रेमी ने प्रेमिका के भाई को फोन करके सूचना दी कि तुम्हारी बहन की करंट लगने से मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही भाई के होश उड़ गए तत्काल परिजनों के साथ वह मौके पर पहुंचा। सामने का मंजर देखकर परिजनों का बुरा हाल हो गया, कुछ ही देर बाद पूरे इलाके में सनाका खिंच गया। परिजनों ने तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित किया।
जवा थाना के एएसआई अखिलेश्वर सिंह ने बताया कि दोनों एक ही समुदाय से थे, दोनों की उम्र तकरीबन 19 वर्ष थी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रेमी ने ही मौत की सूचना दी थी, जिस खेत में युवक युवती मिलने गए थे वह खेत किसी पटेल समाज के व्यक्ति का है, उसके द्वारा ही खेत के चारों ओर लोहे के कंटीले तार से फेंसिंग कराई गई थी।
खेत के मालिक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. मृतका के परिजन अगर आरोप लगाते हैं तो उस प्रेमी के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा जिसने आधी रात युवती को खेत पर बुलाया था।
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