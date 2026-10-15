गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए बना चोर, रीवा के ब्यूटी पार्लर में घुसकर डेढ़ लाख रुपये के प्रोडक्ट उड़ाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। सिरमौर चौराहे पर स्थित ब्यूटी पार्लर में हुई चोरी का अमहिया थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 18 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 1.55 लाख रुपये का सामान बरामद किया है। पकड़ा गया आरोपी इरफान अंसारी पिता रफीक अंसारी, निवासी तरहटी, थाना सिटी कोतवाली है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपनी प्रेमिका की डिमांड पूरी करने के लिए चोरी की थी।

गत 12-13 अक्टूबर की रात हुई थी वारदात सिरमौर चौराहे स्थित ब्यूटी पार्लर में 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात चोरी हुई थी। पार्लर से करीब 1.50 लाख के ब्यूटी प्रोडक्ट और उपकरण पार हो गए थे। शिकायत पर अमहिया टीआई मनोज गौतम के नेतृत्व में टीम ने जांच शुरू की और बुधवार को आरोपी को पकड़ लिया।