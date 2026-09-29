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सिंगरौली की इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी के दो मोबाइल जब्त, पंजाब के सोनू सिंह ने झारखंड का बनवाया था आधार कार्ड

स्वजन ने जिस रनदीप मथारू उर्फ सोनू सिंह पर आरोप लगाए हैं, वह पंजाब का निवासी है और झारखंड के पते पर आधार कार्ड बनवाया था।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 09:56:09 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 09:56:09 PM (IST)
सिंगरौली की इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी के दो मोबाइल जब्त, पंजाब के सोनू सिंह ने झारखंड का बनवाया था आधार कार्ड
पचखौरा क्षेत्र में नि​धि का तीन मंजिला आलीशान घर व नि​धि तिवारी की जीवित अवस्‍था की फोटो। वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. जब्‍त मोबाइल की फाॅरेंसिक जांच कराई जा रही है
  2. दिन में कई घंटे वीडियो-ऑडियो काॅल करता था
  3. सोनू सिंह की निधि से जान-पहचान होटल में हुई थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिंगरौली। जिले के मोरवा निवासी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी की आत्महत्या मामले में पुलिस की जांच जारी है।

सोनू पंजाब में कहां रहता है, जानकारी जुटाई जा रही है पुलिस

आधार कार्ड में उसका पता केयर ऑफ मोहिंदर जीत मथारू, फ्लैट नंबर 303, गुरु कृपा अपार्टमेंट, पंजाबी मोहल्ला, कतरास रोड, मटकुरिया, जिला धनबाद, झारखंड दर्ज है। सोनू पंजाब में कहां रहता है, इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

जान-पहचान के बाद सोनू शक करता था

निधि मां हेमलता तिवारी के मुताबिक सोनू सिंह की निधि से जान-पहचान होटल में हुई थी। सोनू उस पर शक करता था और दिन में कई घंटे वीडियो-ऑडियो काॅल करता था।

शक करने से निधि काफी तनाव में रहने लगी थी

किसी के घर आने पर भी वह शक करता था, निधि काफी तनाव में रहने लगी थी। वह बैढ़न क्षेत्र के पचखौरा में तीन मंजिला आलीशान घर बनवा रही थी।

एसपी शियाज केएम ने बताया कि निधि के कमरे से दो मोबाइल सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है, इस संबंध में फारेंसिक जांच कराई जा रही है। काॅल डिटेल, चैटिंग और फाॅरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तीन मंजिला आलीशान मकान बनवा रही थी।

तीन मंजिला आलीशान मकान की फिनिशिंग जारी थी


स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था, फिनिशिंग का काम चल रहा था। बता दें कि मूलत: वाराणसी निवासी निधि तिवारी के फेसबुक पर 9.28 लाख और इंस्टाग्राम पर 7.12 लाख से ज्यादा फालोअर्स थे। 2024 में उसने 'मिस प्रिटी इंडिया' का खिताब जीता था।

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