नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर में एक निर्माणाधीन मकान की छत ढलाई के दौरान राजमिस्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

मारपीट कर हत्या करने की आशंका

घटना के बाद संजय गांधी अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने करंट लगने की बात को सिरे से खारिज करते हुए मारपीट कर हत्या किए जाने की आशंका जताई है।

मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू

फिलहाल समान थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान विष्णु चौधरी निवासी- मझगवां, नागौद, जिला सतना के रूप में हुई है।

मकान की छत ढलाई का काम कर रहा था

विष्णु रीवा के इटौरा बाईपास क्षेत्र में किराये के मकान में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। गत रविवार की शाम वह नेहरू नगर स्थित एक मकान की छत ढलाई का काम कर रहा था।

पानी का पंप चालू करते समय करंट लग गया था

मौके पर मौजूद ठेकेदार का कहना है कि छत ढलाई के दौरान पानी का पंप चालू करते समय विष्णु करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वही अस्पताल पहुंचे मृतक के भाई और अन्य परिजनों ने ठेकेदार के दावे को झूठा बताया है।