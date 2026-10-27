रीवा में 'बधाई' पर बवाल, झांसी के किन्नरों की एंट्री से भड़का गुस्सा, सड़क से थाने तक जमकर चले लात-घूंसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। यहां इलाका यानी क्षेत्र बंटवारे और बधाई वसूली को लेकर किन्नरों के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद यह हाई-वोल्टेज ड्रामा कोतवाली थाने तक जा पहुँचा। कई घंटों तक भारी हंगामा चलता रहा थाने के भीतर और बाहर कई घंटों तक भारी हंगामा चलता रहा। अंततः वरिष्ठ किन्नरों की मध्यस्थता और समझाइश के बाद दोनों पक्षों में आपसी सहमति बनी और मामला शांत हुआ। मिली जानकारी के अनुसार, विवाद की मुख्य वजह क्षेत्र का निर्धारण और बाहरी किन्नरों का हस्तक्षेप है।

तय क्षेत्र में घुसकर नेग की वसूली कर रहे रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 29, तरहटी इलाके में रहने वाले स्थानीय किन्नरों ने आरोप लगाया कि बाहर से आए कुछ किन्नर उनके तय क्षेत्र में घुसकर बधाई और नेग की वसूली कर रहे हैं। बाहरी गुट नियमों का उल्लंघन कर उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप स्थानीय गुट का कहना है कि हर क्षेत्र के किन्नरों का इलाका पहले से तय होता है, लेकिन बाहरी गुट नियमों का उल्लंघन कर उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।