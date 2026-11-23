नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का एक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। ठेकेदार से नोटों की गड्डी लेते दिखाई दे रहे वायरल वीडियो में कर्मचारी सुशील कुमार सिंह ठेकेदार से नोटों की गड्डी लेते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो पीएचई विभाग के कार्यालय के अंदर का है। बिल पास कराने को लेकर लेन-देन हो रहा है वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बिल पास कराने को लेकर लेन-देन हो रहा है। हालांकि नईदुनिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद से विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

वीडियो वायरल होते ही हुई कार्रवाई.. वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने तत्काल विभागीय कार्रवाई की है। कर्मचारी सुशील कुमार सिंह को सीधी से रीवा अटैच कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।