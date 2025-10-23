'डॉक्टर भ्रष्टाचारी, मैं खुद बेचता हूं नकली दवाएं', रीवा में मेडिकल स्टोर संचालक का वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा में एक मेडिकल स्टोर संचालक के वायरल हुए वीडियो ने शासन और प्रशासन में गुरुवार को हड़कंप मचा कर रख दिया है। वायरल हुए वीडियो में ना सिर्फ मेडिकल स्टोर के संचालक ने मेडिकल दवाओं पर डॉक्टर्स द्वारा खेले जाने वाले कमीशन बाजी के खेल का भंडाफोड़ किया, बल्कि उसने खुद सस्ती दवाओं को महंगे दर पर बेचने सहित नकली दवा रखने की बात स्वीकार की थी। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होते ही ना सिर्फ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया बल्कि प्रशासनिक महकमा भी सकते में आ गया।

ड्रग विभाग की जांच शुरू फिलहाल वीडियो वायरल होने के चंद घंटे बाद ही ड्रग विभाग सहित स्वास्थ्य और प्रशासनिक अमला मेडिकल स्टोर जा पहुंचा और वायरल वीडियो में मेडिकल स्टोर द्वारा कही गई बातों की सच्चाई का पता लगाने जांच शुरू कर दी। फिलहाल जांच जारी होने तक के लिए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। दरअसल मामला रीवा शहर के प्रतिष्ठित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर का है। बता दे कि यह वही मेडिकल स्टोर है जहां से लोकल स्तर पर मेडिकल कॉलेज में दवाइयां सप्लाई की जाती हैं।