    'डॉक्टर भ्रष्टाचारी, मैं खुद बेचता हूं नकली दवाएं', रीवा में मेडिकल स्टोर संचालक का वीडियो वायरल

    By Shyam Mishra
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 07:15:06 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 07:15:06 PM (IST)
    HighLights

    1. रीवा में अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर को किया गया सीज
    2. वीडियो के बाद प्रशासन ने की सीज की कार्रवाई
    3. वीडियो में संचालक ने खोली थी डॉक्टर्स के कमीशन की पोल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा में एक मेडिकल स्टोर संचालक के वायरल हुए वीडियो ने शासन और प्रशासन में गुरुवार को हड़कंप मचा कर रख दिया है। वायरल हुए वीडियो में ना सिर्फ मेडिकल स्टोर के संचालक ने मेडिकल दवाओं पर डॉक्टर्स द्वारा खेले जाने वाले कमीशन बाजी के खेल का भंडाफोड़ किया, बल्कि उसने खुद सस्ती दवाओं को महंगे दर पर बेचने सहित नकली दवा रखने की बात स्वीकार की थी। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होते ही ना सिर्फ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया बल्कि प्रशासनिक महकमा भी सकते में आ गया।

    ड्रग विभाग की जांच शुरू

    फिलहाल वीडियो वायरल होने के चंद घंटे बाद ही ड्रग विभाग सहित स्वास्थ्य और प्रशासनिक अमला मेडिकल स्टोर जा पहुंचा और वायरल वीडियो में मेडिकल स्टोर द्वारा कही गई बातों की सच्चाई का पता लगाने जांच शुरू कर दी। फिलहाल जांच जारी होने तक के लिए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। दरअसल मामला रीवा शहर के प्रतिष्ठित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर का है। बता दे कि यह वही मेडिकल स्टोर है जहां से लोकल स्तर पर मेडिकल कॉलेज में दवाइयां सप्लाई की जाती हैं।


    प्रशासन ने सील किया मेडिकल स्टोर

    फिलहाल मेडिकल स्टोर संचालक का वीडियो वायरल होते ही प्रशासन ने उसे सील कर दिया है और जांच कर कार्यवाही करने की बात कर रहा है। मौके पर पहुंचे जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर संचालक के वायरल वीडियो मामले को कलेक्टर ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया गया की टीम में तीन ड्रग इंस्पेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी व खुद जिला स्वास्थ्य अधिकारी शामिल है।

    शुरुआती जांच में जांच टीम ने मेडिकल स्टोर पहुंचकर खरीदी बिक्री के दस्तावेज जब्त किए हैं, साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए दुकान को कार्यवाही तक के लिए सील कर दिया गया है। सीएमएचओ ने कहा है कि वीडियो में उल्लेख की गई सभी बातों की सच्चाई का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा, फिलहाल मामले को जांच में लिया गया है जो फिलहाल अभी जारी है।रीवा में मेडिकल दवाओं पर कमीशनबाजी और सस्ती दवाओं को महंगे दर पर बेचने सहित नकली दवा के रखने का आरोप लगा है।

