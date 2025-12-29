'आप तलाक मांग रहे, हम दुनिया छोड़कर जा रहे...', दहेज की बलि चढ़ी 19 वर्षीय संध्या, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले में जहां महज 8 महीने पहले शुरू हुए एक वैवाहिक जीवन का बेहद दुखद अंत हो गया। सेमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम देवगमा में एक नवविवाहिता ने दहेज प्रताड़ना और पति द्वारा तलाक मांगे जाने से आहत होकर मौत को गले लगा लिया। मरने से पहले मृतिका ने एक भावुक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जो अब सोशल मीडिया और क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
मृतिका की पहचान 19 वर्षीय संध्या यादव के रूप में हुई है। जो रीवा के महाजन टोला की रहने वाली थी। संध्या के चाचा शिव यादव ने बताया कि उसकी शादी इसी साल 8 मई को देवगमा निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष की ओर से साढ़े तीन लाख रुपये नकद और दो तोले सोने की चेन की मांग की जाने लगी। परिजनों का आरोप है कि बेटी की खुशहाली के लिए उन्होंने 2 लाख रुपये दे भी दिए थे, लेकिन लालच शांत नहीं हुआ। आरोप है कि पिछले चार दिनों से संध्या को खाना तक नहीं दिया गया था और उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी। मृतिका के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं।
घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें संध्या ने अपने पति (जिसे उसने 'बलम जी' कहकर संबोधित किया) को लेकर अपना दर्द बयां किया है। नोट में लिखा था: "बलम जी, आप हमसे तलाक मांग रहे हैं, तो हम आपकी खातिर यह दुनिया ही छोड़कर जा रहे हैं। अब हमें आप तलाक ना दीजिए। यह पंक्तियां दर्शाती हैं कि वह अपने पति के व्यवहार और अलगाव की मांग से कितनी गहरी मानसिक पीड़ा में थी।
संध्या के चाचा ने बताया कि इस प्रताड़ना में केवल पति ही नहीं, बल्कि उसकी सास और ननद भी शामिल थे। परिजनों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल, सेमरिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और सुसाइड नोट को जांच के लिए जब्त कर लिया है।