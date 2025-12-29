'आप तलाक मांग रहे, हम दुनिया छोड़कर जा रहे...', दहेज की बलि चढ़ी 19 वर्षीय संध्या, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले में जहां महज 8 महीने पहले शुरू हुए एक वैवाहिक जीवन का बेहद दुखद अंत हो गया। सेमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम देवगमा में एक नवविवाहिता ने दहेज प्रताड़ना और पति द्वारा तलाक मांगे जाने से आहत होकर मौत को गले लगा लिया। मरने से पहले मृतिका ने एक भावुक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जो अब सोशल मीडिया और क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

4 दिन से नहीं दिया खाना मृतिका की पहचान 19 वर्षीय संध्या यादव के रूप में हुई है। जो रीवा के महाजन टोला की रहने वाली थी। संध्या के चाचा शिव यादव ने बताया कि उसकी शादी इसी साल 8 मई को देवगमा निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष की ओर से साढ़े तीन लाख रुपये नकद और दो तोले सोने की चेन की मांग की जाने लगी। परिजनों का आरोप है कि बेटी की खुशहाली के लिए उन्होंने 2 लाख रुपये दे भी दिए थे, लेकिन लालच शांत नहीं हुआ। आरोप है कि पिछले चार दिनों से संध्या को खाना तक नहीं दिया गया था और उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी। मृतिका के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं।