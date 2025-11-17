मेरी खबरें
    चलते ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश में सीधे मौत के मुंह में गया युवक, रोटावेटर में फंसकर गई जान

    मऊगंज के नईगढ़ी क्षेत्र में खेत में काम करने के दौरान दर्दनाक हादसे में मजदूर युवक की मौत हो गई। युवक खते जुताई के दौरान चलते ट्रैक्टर पर चढने की कोशिश में फिसलकर रोटावेटर के बीच आ गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई।

    By Shyam Mishra
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 03:22:09 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 03:25:33 PM (IST)
    1. रोटावेटर में फंसने से युवक की दर्दनाक मौत
    2. चलते हुए ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश में गिरा
    3. अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि,मऊगंज: जिले के नईगढ़ी क्षेत्र में खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर में लगे रोटावेटर (रोटरी टिलर) की चपेट में आने से एक युवा मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब युवक चलते हुए ट्रैक्टर पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह सीधे मौत के मुंह में चला गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और कृषि कार्यों में बरती जाने वाली सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

    जानकारी के अनुसार नईगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम इतहाई का निवासी दिव्यांश उर्फ छोटू कोल रविवार दोपहर करीब 12 बजे खेत में जुताई के काम में लगा हुआ था। जुताई के लिए ट्रैक्टर में रोटावेटर लगा हुआ था। बताया जाता है कि जुताई के दौरान ही छोटू कोल ने चलती हुई मशीन के पीछे से ट्रैक्टर पर चढ़ने का प्रयास किया। एक क्षणिक चूक और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उसका पैर फिसल गया, जिससे वह सीधे रोटावेटर की तेज़ घूमती ब्लेडों की चपेट में आ गया।


    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह घटना इतनी तेज़ी से हुई कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रोटावेटर के कारण युवक के पैर और शरीर के निचले हिस्से में गंभीर, जानलेवा चोटें आईं, जिससे वह वहीं ज़मीन पर लहूलुहान हो गया। हादसे के तुरंत बाद, ट्रैक्टर चालक और आसपास मौजूद लोगों ने मशीन को रोककर घायल छोटू कोल को बाहर निकाला।

    पीएचसी से रीवा रैफर किया गया

    युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए, परिजन और स्थानीय लोग उसे तत्काल उपचार के लिए नईगढ़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने छोटू कोल की नाजुक हालत को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए तत्काल रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल रेफर कर दिया। घायल को रीवा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया। हालांकि, रोटावेटर की ब्लेडों से लगी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सका।

    नहीं बचा सके डॉक्टर

    अस्पताल में इलाज के दौरान, रविवार शाम करीब 3 बजे छोटू कोल ने दम तोड़ दिया। मृतक के साथ रहे अमरीश द्विवेदी ने इस पूरी घटना की पुष्टि करते हुए बताया, "रोटावेटर पर सचिन नाम का व्यक्ति चला रहा था, और छोटू कोल उसके पीछे से चढ़ने लगा। चढ़ने के दौरान वह स्लिप कर गया और उसका पैर सीधे रोटावेटर में आ गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

    मृतक के एक अन्य परिजन रामनिवास ने भी पुष्टि की कि दिव्यांश आदिवासी छोटू कोल चलते ट्रैक्टर पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था जब यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि चोट पैर में लगी थी और काफी गहरी थी।अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आवश्यक पंचनामा कार्रवाई पूरी की और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

