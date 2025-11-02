Sagar में सामने आया नया फर्जीवाड़ा... निगम के 516 आवासों की जांच, 152 अपात्र परिवार रहते मिले

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। बाघराज वार्ड स्थित छत्रसाल नगर कालोनी में की जा रही आवासों के हितग्राहियों की जांच में अब तक 152 अपात्र परिवार आवासों में रहते पाए गए हैं। गरीब परिवारों को पक्का आवास देने के लिए बनाए गए आवासों में अवैध रूप से कब्जा करने, 20 हजार रुपये जमा कर आवासों पर कब्जा करने एवं आवंटित आवास को किराए पर देने व आवासों को अनाधिकृत रूप से विक्रय करने की रहवासियों से चर्चा कर आवासों के आधिपत्य संबंधी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान अभी तक 516 आवासों की जांच की गई। जांच में 152 अपात्र 301 पात्र एवं 63 निगम आधिपत्य वाले आवास मिले हैं।

अपात्र व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी निगमायुक्त ने कहा कि शासन द्वारा गरीब परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए बाघराज वार्ड स्थित छत्रसाल नगर कालोनी में आवास आवंटन किए थे, जिसमें अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ताला तोड़कर एवं केवल 20 हजार रुपये जमाकर कब्जा करने वाले आवासों को निगम का ताला लगाकर आधिपत्य में लिया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जांच उपरांत विधि अनुसार पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है। जांच उपरांत अन्य अपात्र व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।