बीना में मां के बाद बेटी की भी मौत, देवरानी ने जेठानी और उसकी बेटी को जलाया था जिंदा, परिजनों का हंगामा

नवदुनिया प्रतिनिधि, बीना। मां-बेटी को जिंदा जलाने की घटना में गुरुवार देर रात चौदह वर्षीय मासूम की मौत के बाद शुक्रवार शाम स्वजन उसका शव लेकर गांव जाने के बजाय सीधे बीना के सर्वोदय चौक पहुंच गए। यहां शव रखकर आरोपित काजल गोस्वामी के पति आकाश ठाकुर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। स्वजनों का कहना था कि इतनी बड़ी घटना को महिला अकेले अंजाम नहीं दे सकती। इसमें उसके पति की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

शव रखकर देर तक अपनी मांग पर अड़े शाम करीब साढ़े पांच बजे स्वजन भोपाल के हमीदिया अस्पताल से शव लेकर बीना पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे सीधे सर्वोदय चौक पहुंच गए। यहां शव रखकर देर तक अपनी मांग पर अड़े रहे। सूचना पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। त्योहार के कारण चौक और आसपास के मार्गों पर भीड़ बढ़ने से यातायात प्रभावित हुआ और जाम की स्थिति बनी। हालांकि स्वजनों ने चक्काजाम नहीं किया। इस दौरान थाना प्रभारी अनूप यादव ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि यदि चक्काजाम किया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।