नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। कृष्णगंज वार्ड में बुधवार सुबह एक मकान के ऊपरी कमरे में अचानक भीषण आग लग गई। आग से कमरे में रखा कूलर, फ्रिज, टीवी सहित गृहस्थी का अन्य सामान जलकर खाक हो गया। आग से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है।

घटना के समय परिवार मकान के निचले फ्लोर पर सो रहा था, जबकि ऊपरी कमरे में रहने वाला पंकज साहू का भाई भोपाल गया हुआ था।

पड़ोसियों ने दिखाई तत्परता