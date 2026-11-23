नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर/बीना। राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल ने रविवार को भाजपा कार्यालय में विधायक निर्मला सप्रे और पूर्व विधायक महेश राय को एक साथ बैठाकर कहा- आप दोनों हमारे प्रिय हैं, हम आप दोनों को नहीं छोड़ेंगे। सांसद की इस टिप्पणी पर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल उठे।

विधानसभा चुनाव में आमने-सामने रहे नेता दरअसल, 2023 के विधानसभा चुनाव में आमने-सामने रहे दोनों नेताओं की मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। सांसद अग्रवाल के नगर आगमन पर विधायक निर्मला सप्रे उनके साथ अटल मंच के पास स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचीं। यहां पूर्व विधायक महेश राय और उनके समर्थकों ने सांसद का स्वागत किया।