बीना में पटाखे चलाने के विवाद में युवक पर चाकू से वार, 30 से ज्यादा लोगों पर हमले का आरोप

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर, बीना। बीना शहर के शिवाजी वार्ड में पटाखे चलाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि 30 से 40 लोगों की भीड़ ने 32 वर्षीय संजय आदिवासी पर हमला कर दिया। इस दौरान उन पर चाकू से पांच वार किए गए। गंभीर रूप से घायल संजय को पहले सिविल अस्पताल बीना से सागर रेफर किया गया। वहां से भी चिकित्सकों ने उन्हें भोपाल ले जाने की सलाह दी। घटना सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे की है।

जानकारी के अनुसार, शिवाजी वार्ड निवासी संजय आदिवासी घर के सामने पटाखे चला रहे थे। इसी दौरान मोहल्ले के कुछ लोगों से उनका विवाद हो गया। परिजनों का आरोप है कि कुछ देर बाद 30 से 40 लोग एकत्रित होकर पहुंचे और संजय के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनके शरीर पर पांच घाव आए।