    MP के सागर में जैसीनगर थाना प्रभारी की कार पलटी, गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा इलाज

    मध्य प्रदेश के सागर जिले में जैसीनगर थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर की कार सड़क हादसे में पलट गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सागर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसा सड़क पर अचानक आई गाय से बचने के कोशिश में हुआ।

    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 11:37:10 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 11:39:09 AM (IST)
    MP के सागर में जैसीनगर थाना प्रभारी की कार पलटी, गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा इलाज
    हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

    HighLights

    1. सड़क पर अचानक आई गाय से बचने के प्रयास में कार अनियंत्रित हुई।
    2. हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।
    3. थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा और टीआई को तुरंत अस्पताल ले गए।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। जैसीनगर थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर बीती रात सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें सागर की एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर मंगलवार देर रात 11:30 बजे थाने से अपने जैसीनगर स्थित रूम पर जा रहे थे, इसी बीच सागर सिलवानी स्टेट हाईवे 15 पर ज्ञानोदय पेट्रोल पंप के पास अचानक सड़क पर गाय आ जाने से उनकी कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पलट गई।

    गनीमत रही कि सही समय पर कार का एयरबैग खुल गया। हादसे में शशिकांत गुर्जर गंभीर घायल हो गए सूचना मिलने पर जैसीनगर थाना स्टाफ मौके पर पहुंचा और तुरंत ही थाना प्रभारी को सागर ले गए। इस हादसे में उनकी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है।

