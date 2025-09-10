MP के सागर में जैसीनगर थाना प्रभारी की कार पलटी, गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा इलाज

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। जैसीनगर थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर बीती रात सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें सागर की एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर मंगलवार देर रात 11:30 बजे थाने से अपने जैसीनगर स्थित रूम पर जा रहे थे, इसी बीच सागर सिलवानी स्टेट हाईवे 15 पर ज्ञानोदय पेट्रोल पंप के पास अचानक सड़क पर गाय आ जाने से उनकी कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पलट गई।