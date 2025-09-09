सागर में सांप काटने से बच्चे की मौत, नहीं था एंबुलेंस तो बाइक पर ले जाना पड़ा शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में सांप के डसने से तीन बहनों में इकलौते भाई की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव परिजन को सौंप दिया है। अस्पताल से कोई वाहन न मिलने के कारण परिजन को मोटरसाइकिल पर ही शव लेकर जाना पड़ा।

घर में सो रहा था अब्दुल्ला जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक आठ निवासी ईशा कुरैशी हर रोज की तरह मजदूरी करने गए थे, और उनकी पत्नी किसी काम से आंगनबाड़ी गई हुई थी। इस दौरान उनका सात साल का बालक अब्दुल्ला कुरैशी घर में सो रहा था, तभी अचानक सांप ने डस लिया।