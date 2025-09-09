सागर में सांप काटने से बच्चे की मौत, नहीं था एंबुलेंस तो बाइक पर ले जाना पड़ा शव

मेरी खबरें
    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में सांप के डसने से तीन बहनों में इकलौते भाई की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव परिजन को सौंप दिया है। अस्पताल से कोई वाहन न मिलने के कारण परिजन को मोटरसाइकिल पर ही शव लेकर जाना पड़ा।

    घर में सो रहा था अब्दुल्ला

    जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक आठ निवासी ईशा कुरैशी हर रोज की तरह मजदूरी करने गए थे, और उनकी पत्नी किसी काम से आंगनबाड़ी गई हुई थी। इस दौरान उनका सात साल का बालक अब्दुल्ला कुरैशी घर में सो रहा था, तभी अचानक सांप ने डस लिया।

    परिवार में पसरा मातम

    स्वजन ने घर में सांप को देखा तो बच्चे को लेकर सिविल अस्पताल राहतगढ़ पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सांप के डसने से परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया, जिससे परिवार में मातम पसरा हुआ है। हद तो तब हो गई जब परिजन को बालक का शव मोटरसाइकिल पर रखकर ले जाना पड़ा, फिर हाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है।

