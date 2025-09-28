MP: आरक्षक भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले को तीन साल की सजा, दो हजार रुपये अर्थदंड भी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) में आरक्षक भर्ती के दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने वाले आरोपित सुमित गड़रिया को शनिवार को अदालत ने तीन साल की सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की अदालत ने सुनाया।

2017 का मामला मामला वर्ष 2017 का है। आरोपित सुमित ने एसएएफ में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। 10 नवंबर 2017 को उज्जैन में आयोजित शारीरिक प्रवीणता परीक्षण में उत्तीर्ण होने के बाद उसका चयन हुआ और उसे 10वीं बटालियन सागर में पदस्थ किया गया। इसके बाद पुलिस मुख्यालय भोपाल में जीएस बघेल ने शिकायत दर्ज कराई कि सुमित ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल की है।