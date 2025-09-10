मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 04:15:00 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 04:18:09 PM (IST)
    सागर-दमोह रोड पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, गढ़ाकोटा पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा
    गढ़ाकोटा पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसा

    HighLights

    1. ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत।
    2. गढ़ाकोटा पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसा।
    3. पुलिस ने शव परिवार वालों को सौंप दिया।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सागर-दमोह मार्ग पर के गढ़ाकोटा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार उछलकर सड़क पर जा गिरा। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाया।

    जानकारी के अनुसार, दमोह निवासी 35 वर्षीय नितिन रैकवार बाइक पर दमोह से सागर जा रहा था। तभी दमोह-सागर मार्ग पर स्थित गढ़ाकोटा में पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में गंभीर चोटें लगने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही गढ़ाकोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा।

    मृतक के स्वजन को घटनाक्रम की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही परिजन गढ़ाकोटा पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिवार वालों को सौंप दिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

