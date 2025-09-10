सागर-दमोह रोड पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, गढ़ाकोटा पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सागर-दमोह मार्ग पर के गढ़ाकोटा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार उछलकर सड़क पर जा गिरा। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाया।

जानकारी के अनुसार, दमोह निवासी 35 वर्षीय नितिन रैकवार बाइक पर दमोह से सागर जा रहा था। तभी दमोह-सागर मार्ग पर स्थित गढ़ाकोटा में पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में गंभीर चोटें लगने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही गढ़ाकोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा।