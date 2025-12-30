महाकाल मंदिर में नहीं मिली एंट्री तो असद खान बना अथर्व त्यागी, वाराणसी में अपनाया सनातन धर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मुस्लिम परिवार का होने के बावजूद असद खान की बजरंग बली के प्रति गहरी आस्था है। वह शिवभक्त भी हैं। असद बताते हैं कि वह पिछले दिनों उज्जैन में भगवान महाकाल का दर्शन करने गए थे लेकिन कुछ लोगों द्वारा पहचान लिए जाने के कारण दर्शन नहीं कर पाए। तभी से वह आहत थे। उन्होंने सनातन में वापसी का निर्णय ले लिया था। सोमवार को असद ने वाराणसी में सनातन धर्म में वापसी की।

मंत्रोच्चारण के बीच असद की घर वापसी गंगा के बीच में नाव पर 21 ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच असद की घर वापसी कराई गई। वह शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद अथर्व बन गए। असद ने सोशल मीडिया के माध्यम से काशी के ब्राह्मणों से अपनी घर वापसी संस्कार के लिए संपर्क किया था। असद की घर वापसी का अनुष्ठान कराने वाले आलोक योगी ने बताया कि पहले असद का शुद्धिकरण किया गया। उसके बाद पूजन करा कर उनके घर वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई और उनका नामकरण किया गया। उन्हें नया नाम अथर्व त्यागी प्रदान किया गया।