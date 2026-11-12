देवास में TI दिलीप पुरी की हत्या का मामला, पुलिस ने 'शराब तस्करी' के 35 लाख रुपये किए जब्त

डिजिटल डेस्क, सागर। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मुख्य आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने शराब तस्करी से कमाई गई 35 लाख रुपये की नकदी जब्त की है। पिछले हफ्ते देवास जिले में अवैध शराब की अंतरराज्यीय तस्करी को रोकने की कोशिश के दौरान खातेगांव पुलिस स्टेशन के प्रभारी दिलीप पुरी को एक ट्रक से कुचलकर मार डाला गया था।

देवास के पुलिस अधीक्षक (SP) आदित्य मिश्रा ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि इस हत्या के मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से छह पुलिस हिरासत में हैं। यह रकम अवैध शराब के कारोबार से कमाई गई थी पुलिस अधीक्षक मिश्रा ने कहा, मुख्य आरोपी राहुल जायसवाल से मिली जानकारी के आधार पर लगभग 35 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। यह रकम अवैध शराब के कारोबार से कमाई गई थी। एसपी ने बताया कि गिरोह के सदस्यों या उनके साथियों ने बड़वानी जिले के रहने वाले पटेंद्र जायसवाल के नाम पर हरदा जिले में 40 करोड़ रुपये के शराब के ठेके लिए थे।