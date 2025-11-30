सोयाबीन के अवैध भंडारण पर सख्ती, व्यापारियों पर हुई कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर सोयाबीन का अवैध भंडारण करने वाले व्यापारियों पर पुलिस कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया गया। एसडीएम नवीन सिंह ठाकुर ने बताया कि उड़नदस्ता दल द्वारा दिनांक 21/11/2025 को कृषि उपज मंडी समिति शाहगढ़ के व्यापारियों की दुकान/गोदामों में भंडारित सोयाबीन उपज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

सोयाबीन का अवैध भंडारण निरीक्षण में कई फर्मों की दुकान/गोदामों पर सोयाबीन का अवैध भंडारण पाया गया, जिससे शासन द्वारा संचालित भावांतर योजना 2025 में दुरुपयोग की संभावना उत्पन्न होती है। उक्त अवैध भंडारण को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318 सहित विभिन्न उपबंधों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।