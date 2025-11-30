मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सोयाबीन के अवैध भंडारण पर सख्ती, व्यापारियों पर हुई कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

    MP News: कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर सोयाबीन का अवैध भंडारण करने वाले व्यापारियों पर पुलिस कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया गया। एसडीएम नवीन सिंह ठाकुर ने बताया कि उड़नदस्ता दल द्वारा दिनांक 21/11/2025 को कृषि उपज मंडी समिति शाहगढ़ के व्यापारियों की दुकान/गोदामों में भंडारित सोयाबीन उपज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

    By Shatrughan Kesharwani
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 10:40:35 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 10:40:35 PM (IST)
    सोयाबीन के अवैध भंडारण पर सख्ती, व्यापारियों पर हुई कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश
    सोयाबीन के अवैध भंडारण पर सख्ती।

    HighLights

    1. सोयाबीन के अवैध भंडारण पर हुई कार्रवाई
    2. व्यापारियों पर पुलिस कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज
    3. सभी मंडियों की निरंतर जांच के निर्देश दिए गए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर सोयाबीन का अवैध भंडारण करने वाले व्यापारियों पर पुलिस कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया गया। एसडीएम नवीन सिंह ठाकुर ने बताया कि उड़नदस्ता दल द्वारा दिनांक 21/11/2025 को कृषि उपज मंडी समिति शाहगढ़ के व्यापारियों की दुकान/गोदामों में भंडारित सोयाबीन उपज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

    सोयाबीन का अवैध भंडारण

    निरीक्षण में कई फर्मों की दुकान/गोदामों पर सोयाबीन का अवैध भंडारण पाया गया, जिससे शासन द्वारा संचालित भावांतर योजना 2025 में दुरुपयोग की संभावना उत्पन्न होती है। उक्त अवैध भंडारण को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318 सहित विभिन्न उपबंधों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।


    इन व्यापारिक फर्मों पर एफआईआर दर्ज गुप्ता ब्रदर्स शाहगढ़, राघव ट्रेडर्स शाहगढ़, गुरुकृपा ट्रेडर्स शाहगढ़, गुरुदेव ट्रेडर्स शाहगढ़, नयन ट्रेडर्स शाहगढ़ एवं सुपार्श्वनाथ ट्रेडिंग कंपनी शाहगढ़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

    यह भी पढ़ें- World AIDS Day: MP में एचआइवी का हाई अलर्ट... 40% नए मरीज 15 से 35 साल के युवा, 48,000 से ज्यादा लाइफलाइन पर

    सभी मंडियों की निरंतर जांच के निर्देश

    कलेक्टर संदीप जीआर ने समस्त एसडीएम एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले की सभी मंडियों की निरंतर जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो और उनका उपार्जन नियमानुसार हो सके। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.