सोयाबीन के अवैध भंडारण पर सख्ती, व्यापारियों पर हुई कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर सोयाबीन का अवैध भंडारण करने वाले व्यापारियों पर पुलिस कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया गया। एसडीएम नवीन सिंह ठाकुर ने बताया कि उड़नदस्ता दल द्वारा दिनांक 21/11/2025 को कृषि उपज मंडी समिति शाहगढ़ के व्यापारियों की दुकान/गोदामों में भंडारित सोयाबीन उपज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण में कई फर्मों की दुकान/गोदामों पर सोयाबीन का अवैध भंडारण पाया गया, जिससे शासन द्वारा संचालित भावांतर योजना 2025 में दुरुपयोग की संभावना उत्पन्न होती है। उक्त अवैध भंडारण को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318 सहित विभिन्न उपबंधों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
इन व्यापारिक फर्मों पर एफआईआर दर्ज गुप्ता ब्रदर्स शाहगढ़, राघव ट्रेडर्स शाहगढ़, गुरुकृपा ट्रेडर्स शाहगढ़, गुरुदेव ट्रेडर्स शाहगढ़, नयन ट्रेडर्स शाहगढ़ एवं सुपार्श्वनाथ ट्रेडिंग कंपनी शाहगढ़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
कलेक्टर संदीप जीआर ने समस्त एसडीएम एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले की सभी मंडियों की निरंतर जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो और उनका उपार्जन नियमानुसार हो सके। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।