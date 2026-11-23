नईदुनिया प्रतिनिधि, देवरी कला। जिले में शराब के सेवन से लोगों की मौत और बीमार होने की खबरों के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर जिलेभर में शराब का सेवन करने वालों के स्वास्थ्य परीक्षण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देवरी की दोनों शराब दुकानों सहित ग्राम चीमा ढाना में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया।

आदतन शराबियों का स्वास्थ्य परीक्षण देवरी में बस स्टैंड और झिरना पुल स्थित शराब दुकानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल टीम आबकारी विभाग के अधिकारियों और पुलिस बल के साथ पहुंची। यहां शराब खरीदने पहुंचे आदतन शराबियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही उनके ब्लड सैंपल भी लिए गए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी स्थिति की जांच की जा सके।