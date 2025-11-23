मेरी खबरें
    MP Accident: बस और बाइक की भिड़ंत में एक ही परिवार के चार किशाेरों की मौत, खोई हुई भैंस खोजने निकले थे घर से

    सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 4 किशोरों की मौत हो गई। सभी किशोर सुबह-सुबह गुमी हुई भैंस की तलाश करने के लिए निकले थे। घटना के बाद परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 11:09:54 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 11:19:16 AM (IST)
    बाइक और बस की भिड़ंत में 4 किशोरों की मौत

    1. हादसे में बाइक पर सवार चार किशोरों की मौत
    2. भैंस खोने के बाद उसकी तलाश के लिए निकले थे
    3. किशोरों की मौत से गांव-परिवार में मातम पसरा

    नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर: जिले के रहली थाना क्षेत्र के तहत रविवार को सुबह हृदय विदारक घटना सामने आई। रहली-देवरी मार्ग पर अनंतपुरा के पास रविवार सुबह साढ़े सात बजे के करीब बस और मोटर साइकिल की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार चार किशोरों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

    मृतक अनंतपुरा गांव के एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह भैंस खोने के बाद इसे तलाशने के लिए अनंतपुरा से पास के ही बरखेरा गांव जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में सड़क हादसा हो गया। घटना के बाद से अनंतपुरा गांव में मातम पसरा है।


    जानकारी के मुताबिक रहली के सिमरिया गांव से दमोह के लिए सुबह के समय बस क्रमांक सीजी 18 एम 3199 जाती है। यह बस रोज की तरह रविवार को भी सिमरिया से दमोह के लिए रवाना हुई थी, लेकिन अनंतपुरा गांव के पास यह सामने से आ रही बाइक से भिड़ गई। बस से टकराते ही बाइक सवार 17 वर्षीय उमेश पाल, 16 वर्षीय कृसु पाल, 15 वर्षीय शिवम पाल व 16 वर्षीय सत्यम पाल हवा में उछल गए। यह लोग सड़क किनारे पड़े पत्थरों से जा टकराए, जिससे इनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चारों किशोर भैंस चोरी होने के बाद उसे तलाशने के लिए बरखेरा गांव जा रहे थे। तभी यह हादसा हुआ। गांववालों का कहना है कि सड़क किनारे खेत वालों ने खखरी बनाने के लिए सड़क पर पत्थर डाल रखे हैं। इससे सड़क बहुत संकरी हो गई। इसी वजह से बस व बाइक में भिड़ते हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही रहली पुलिस मौके पर पहुंची।

    अनंतपुरा गांवों में मातम पसरा

    एक ही परिवार के चार किशोरों की मौत होने की वजह से हादसे के बाद अनंतपुरा गांव में मातम पसरा है। यहां मृतक के स्वजनों का रो-रोककर बुरा हाल है। उनका कहना है कि भैंस चोरी होने के बाद उसके बरखेरा गांवों में होने की सूचना मिली थी। उसी के बाद चारों सदस्य वहां जा रहे थे, लेकिन इस बीच यह हादसा हो गया।

