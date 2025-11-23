MP Accident: बस और बाइक की भिड़ंत में एक ही परिवार के चार किशाेरों की मौत, खोई हुई भैंस खोजने निकले थे घर से

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर: जिले के रहली थाना क्षेत्र के तहत रविवार को सुबह हृदय विदारक घटना सामने आई। रहली-देवरी मार्ग पर अनंतपुरा के पास रविवार सुबह साढ़े सात बजे के करीब बस और मोटर साइकिल की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार चार किशोरों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

मृतक अनंतपुरा गांव के एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह भैंस खोने के बाद इसे तलाशने के लिए अनंतपुरा से पास के ही बरखेरा गांव जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में सड़क हादसा हो गया। घटना के बाद से अनंतपुरा गांव में मातम पसरा है।