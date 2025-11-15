मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एमपी में अद्भुत कारनामा, महिंद्रा बोलेरो चालक का काट दिया हेलमेट ई-चालान, भाजपा नेता ने स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक पुलिस को नोटिस भेजा

    सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के शहर में लगे कैमरों के माध्यम से यातायात पुलिस लगातार लोगों के ई-चालान काट रही है, लेकिन इन ई-चलानों में कई तरह की अनियमिताएं सामने आ रही है। इसी तरह का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां फोर व्हीलर वाहन चालक को बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर उन्हें 300 रुपये का ई -चालान नोटिस भेजा है।

    By Vishnu soni
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 01:54:01 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 02:08:13 AM (IST)
    एमपी में अद्भुत कारनामा, महिंद्रा बोलेरो चालक का काट दिया हेलमेट ई-चालान, भाजपा नेता ने स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक पुलिस को नोटिस भेजा
    चार पहिया वाहन चालक का काट दिया हेलमेट का ई-चालान

    HighLights

    1. शहर में लगे कैमरों के माध्यम से यातायात पुलिस ई-चालान काट रही
    2. हालांकि इन ई-चलानों में कई तरह की अनियमिताएं सामने आ रही है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के शहर में लगे कैमरों के माध्यम से यातायात पुलिस लगातार लोगों के ई-चालान काट रही है, लेकिन इन ई-चलानों में कई तरह की अनियमिताएं सामने आ रही है। इसी तरह का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां फोर व्हीलर वाहन चालक को बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर उन्हें 300 रुपये का ई -चालान नोटिस भेजा है।

    जबकि ई-चालान में टू व्हीलर की तस्वीर है, लेकिन गाड़ी नंबर फोर व्हीलर का है और यह फोर व्हीलर वाहन बिलहरा नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि एवं भाजपा नेता इंद्राज सिंह ठाकुर निवासी खुरई थावरी का है।

    कानूनी नोटिश भेजा

    इंद्रराज सिंह ठाकुर ने सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और यातायात थाना कटरा को कानूनी नोटिस भेजकर गलत ई-चालान जारी करने का आरोप लगाया है। नोटिस उनके अधिवक्ता कृष्ण प्रताप सिंह राजपूत के माध्यम से सिविल कोर्ट सागर से जारी किया गया। नोटिस के अनुसार इंद्रराज सिंह के नाम पर दर्ज चारपहिया वाहन महिंद्रा बोलेरो नियो- एन 10, एमपी 15 जेडसी- 1563 पर पांच मार्च 2025 को सुबह 11:20 बजे पीलीकोठी–सिविल लाइन रोड पर दोपहिया वाहन चालक द्वारा हेलमेट न पहनने का चालान जारी किया गया।


    चालान की राशि 300 रुपये बताई गई। नोटिस में कहा गया है कि ई-चालान में लगे फोटो में स्पष्ट रूप से दोपहिया वाहन दिखाई दे रहा है, जिसकी नंबर प्लेट भी पढ़ने योग्य नहीं है। जबकि उनके वाहन का प्रकार चार पहिया है। इंद्रराज सिंह का दावा है कि वह उस दिन उस स्थान पर मौजूद भी नहीं थे।

    इसे भी पढ़ें- MP के युवकों ने कर्नाटक में की 2 करोड़ की ठगी, दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.