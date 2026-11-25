नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर । मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा-शाहगढ़ क्षेत्रों के गांव में सितंबर में जहरीली शराब से 39 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन नई राह बना रहा है। शराबियों को जहरीली शराब से बचाने के लिए प्रशासन ने उनके स्वास्थ्य परीक्षण का अभियान शुरू किया है।

इसके तहत शराब की दुकानों पर नियमित-शराबियों के जाम उठाने से पहले डॉक्टर उनकी सेहत की जांच कर रहे हैं। उनका हेल्थ रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। नियमित शराबियों की जांच अभियान में डाक्टरों की टीम आबकारी कर्मचारियों के साथ शराब दुकानों पर जा रही है। वहां नियमित शराबियों की जांच हो रही है, उनके खून आदि के नमूने लिए जा रहे हैं और उन्हें शराब के दुष्प्रभावों, उसकी वजह से उनको होने वाले खतरों, बीमारियों की जानकारी दी जा रही है। शराबियों को दवा भी दी जा रही है। वहीं, जगह-जगह बैनर-पोस्टर लगाकर अवैध शराब नहीं पीने की अपील की जा रही है।