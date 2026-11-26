नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। शराब दुकान में आने वाले शराबियों की जांच के चलते ठेकेदारों की बिक्री कम हो गई है, इसको लेकर ठेकेदारों ने आबकारी विभाग से फरियाद की है। अब विभाग ने बकायदा विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि शराब दुकानों पर स्वास्थ्य जांच अनिवार्य नहीं है।

विभाग का कहना है कि कि मदिरा खरीदने से पहले किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य नहीं किया गया है। सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण का मदिरा क्रय से कोई संबंध नहीं है।

दुकानों पर हेल्थ चेकअप जारी

बुधवार को आबकारी विभाग डॉक्टरों को लेकर एक बार फिर शराब दुकानों पर पहुंचा। टीम द्वारा खुरई, बीना, केसली, सागर के धर्माश्री सहित अन्य शराब दुकानों पर जाकर शराबियों की स्क्रीनिंग की गई और नशे के खिलाफ उन्हें जागरुक किया गया।