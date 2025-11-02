MP के सागर में हिंदुओं के पलायन पर जनप्रतिनिधि मौन, डर और तनाव में लोग घर बेचने को मजबूर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले का शनिचरी क्षेत्र, जो कभी धार्मिक आस्था और सौहार्द का प्रतीक माना जाता था, अब डर और तनाव के माहौल में जी रहा है। इलाके में रहने वाले हिंदू परिवार अब घर-द्वार बेचकर पलायन करने को मजबूर हैं।

रात होते ही क्षेत्र में आवारा और असामाजिक तत्वों की दहशत बढ़ जाती है। लोग पुलिस में शिकायत करने से डरते हैं, जबकि प्रशासन और जनप्रतिनिधि पलायन की खबरों से इनकार कर रहे हैं। हालांकि, नईदुनिया की टीम जब मौके पर पहुंची, तो स्थानीय लोगों के चेहरों पर भय और बेचैनी साफ झलक रही थी।